Burak Yılmaz için transfer iddiası: Reims'e gidiyor

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:01

Burak Yılmaz'ın 2 yıllık Lille macerası sona erdi. Lille'de Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası kazanan yıldız golcü Rennes maçı ile son maçına çıktı.

Adı Süper Lig takımları ile anılan Burak Yılmaz'ın Fransa'da kalmaya karar verdiği belirtildi.

Fransız gazeteci Fabrice Hankins'in haberine göre Yılmaz, Fransa dışına çıkmayı düşünmüyor. Habere göre 36 yaşındaki golcüye ülke dışından da takımların ilgisi var ancak Burak Yılmaz Ligue 1'de kalmaya karar verdi.

Bu sezonu 12. sırada bitiren Ligue 1 ekiplerinden Reims, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayabilir.

BURAK YILMAZ'IN LILLE PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Lille ile ilk sezonunda Neymar ve Mbappe'li Paris Saint-Germain'in önünde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcular oldu.

Lille'de 2 sezonda 72 maça çıkan Burak Yılmaz 25 kez ağları sarsarken 10 asist yaptı.