Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe sözleri: 'Nasıl konuşuyorsun lan sen!'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayseri deplasmanında bir taraftarın Fenerbahçe ile oynadıkları maç için imalı bir laf atması üzerine oldukça sinirlendi.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Lacivert beyazlılar, ev sahibi takımın 61. dakikada Hosseini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 76'da Cardoso'nun golüne engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.
Kasımpaşa kafilesi yenilgiyle ayrıldığı Kayseri'de bir de tatsız olay yaşadı.
Lacivert beyazlı futbolcular ve teknik heyet takım otobüsüne binerken bir taraftarın Fenerbahçe maçıyla ilgili imalı bir laf atması Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz'ı çıldırttı.
Taraftara bağıran Burak Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan" ifadelerini kullandı
Yılmaz, çevresinde bulunanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi ve takım otobüsüne bindi.
Etiketler: #burak yılmaz #Kayseri #fenerbahçe
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