Burnu kırılmıştı: Dzeko'dan Bodrum maçı için özel talep!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:16

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:16

Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko'nun burnu kırılmıştı.

Kendisi için özel olarak tasarlanan fiber karbon bir maskeyle antrenmanlara başlayan Dzeko, Mourinho'nun kapısını çaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Dzeko, Mourinho'ya Bodrum FK maçında oynamak istediğini söyledi.

Portekizli teknik adamın henüz son kararını vermediği belirtildi.

Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıktı ve 19 gol-7 asistlik skor katkısı verdi.