Bursa'da Arda Güler tezahüratları
Hırvatistan ile oynanan maçta Bursa'da tribünler, milli oyuncu Arda Güler için tezahüratta bulundu.
A Milli Futbol Takımının genç oyuncusu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.
Bursa'da ay yıldızlı takıma destek veren futbolseverler, Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda ve ikinci yarıda tezahüratlarda bulundular.
Teknik direktör Kuntz da 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Arda Güler'i sahaya sürdü.
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