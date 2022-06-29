Buruk, G.Saraylı oyuncularla güçlü bir iletişim için kolları sıvadı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Florya’da tüm futbolcularıyla yakından ilgileniyor.
Hazırlıklara başlayan Sarı-Kırmızılılarda, Buruk takımın geçen sezon yaşadığı olumsuz havayı ortadan kaldırmak adına iletişime büyük önem veriyor. Geride kalan 2 günde 48 yaşındaki teknik adam, her futbolcusuyla bire bir ilgilendi.
Florya’da sabahtan gece geç saatlere kadar yoğun mesai yapan Buruk, yeni sezon planlaması ve transfer konularında da yöneticilerle birlikte görüş alışverişinde bulunuyor. Takım dün çift idman yaparken arada geçen sürede futbolcular tesisten ayrılmadı.
Buruk ve ekibi, öğle yemeğini futbolcularla birlikte yiyip sohbet etti. Hem Buruk hem de yardımcıları, oyuncularını daha yakından tanımak adına beraber vakit geçirmeye büyük önem veriyor.
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