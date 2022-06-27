Büyük iddia! Fenerbahçe Emre Mor transferini bitirmek üzere!

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:58

Fenerbahçe, kanat bölgesi için Emre Mor temaslarını sürdürüyordu. Karagümrük'le büyük oranda el sıkışan Sarı Kanarya, 24 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelen menajeriyle de masaya oturdu.

Akşam gazetesinin haberine göre; Genç yıldız, Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini belirtince maddi koşullarda da anlaşma sağlandı. Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Sarı-Lacivertli yöneticilerle orta yolu buldu.

Anlaşmanın maddi detayları henüz netlik kazanmazken birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

Karagümrük'ün takasta konuşulan isimlere ek olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen Efecan Mızrakçı'yı da istediği belirtilirken, artık ödeme planıyla ilgili son ayrıntılar konuşuluyor. Trabzonspor da genç futbolcu için devreye girmişti.

Karagümrük, Gervinho'yu isteyince Bordo-Mavililer tecrübeli futbolcu ve bir miktar para karşılığında Emre Mor için teklifte bulunmuştu. Ancak Fatih Karagümrük cephesi, maddi açıdan daha yüksek olan Fenerbahçe'nin önerisine sıcak baktı.

Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu, o dönemde bekleneni verememişti. Emre, Avrupa'da da beklentilerin gerisinde kaldıktan sonra Karagümrük ona şans verdi.

Geçtiğimiz sezon bu şansı çok iyi kullanan Mor, tekrar yükselişe geçti. Bu sayede transferin de gözdesi oldu. Genç futbolcunun transferi, 8+3 yabancı kuralı açısından da faydalı olacak. Yerli rotasyonunu artırmak isteyen Fenerbahçe, bu sebeple uzun süredir Emre Mor'la ilgileniyordu.