Çağdaş Bodrum Spor, ilk sezonunda bir üst lige yükselmeyi başardı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:23

Çağdaş Holding tarafından 2021 yılında kurulan Çağdaş Bodrum Spor, basketbol liglerindeki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza attı.

Normal sezondaki üstün performansını elemelerde de sürdüren Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde (TB2L) final oynayarak gelecek sezon bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Çağdaş Bodrum Spor, sezon boyunca oynanan TB2L grup maçlarını grup lideri olarak tamamlamış ve ardından çıktığı Final Grubu müsabakalarının tamamını da kazanarak yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ABB Egospor’u geçen Çağdaş Bodrum Spor, final maçında ise Fenerbahçe Koleji Safiport ile karşı karşıya gelmiş ve rakibi ile birlikte bir üst lige yükselmeye hak kazanmıştı.