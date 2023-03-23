Çağlar Söyüncü'den Chelsea'ye ret!

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den teklif aldığı belirtilirken oyuncu geleceğiyle ilgili kararını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 20:05
Çağlar Söyüncü'den Chelsea'ye ret!
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Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre; Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Ancak milli oyuncu, aylar öncesinden Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardığı için Chelsea'nin teklifini geri çevirdi.

Haberde Çağlar Söyüncü'nün Diego Simeone ile çalışmak istediği için Atletico Madrid'e tercih ettiği de aktarıldı.

Oyuncuyla ayrıca Newcastle da ciddi şekilde ilgilenirken, mevcut takımı Leicester da Çağlar'ın sözleşmesini uzatmak için uğraş verdi.

Çağlar Söyüncü'nün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki stoper Leicester City ile toplam 127 maça çıktı. 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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