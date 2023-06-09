Caner Erkin'e sürpriz talip!
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, bu sezon Başakşehir forması giyen Caner Erkin'i transfer etmek istiyor.
Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'in kapısından dönen Eyüpspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Caner Erkin, bu sezon Başakşehir formasıyla yalnızca 9 resmi maça çıktı ve bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 442 dakika süre alan 34 yaşındaki sol bek oyuncusu, 2 asistle skora etki edebildi.
Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve son olarak da Başakşehir forması giydi.
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