Yayınlanma: 15.04.2023 - 20:03

Güncelleme: 15.04.2023 - 21:18

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi koltuğunda ise Erkan Engin'in oturuyor.

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

Ankaragücü ise küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre, Ali Sowe

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 0-0 Ankaragücü

45' Arda Güler'in soldan kullandığı köşe vuruşuna Samet vurdu. Top üst direkten geri geldi.

44' Arda Güler 3 kişiyi aynı anda oyundan düşürüp karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan gole izin vermedi.

43' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Dönen topa Stelios Kitsiou vurdu ama top üstten auta gitti.

41' Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Szalai kafayı vurdu. Top üst direkten döndü.

38' Stelios Kitsiou, ceza sahasına taşıdığı topu Ghayas Zahid'e bıraktı. O bekletmeden vuruşunu yaptı ama savunmaya çarpan top kornere gitti.

37' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler topukla Zajc'a şık bir pas verdi. Zajc yanındaki Serdar'a bıraktı. Serdar'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

28' Jorge Jesus, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Arda'yı duraklamadan faydalanarak yanına çağırdı ve istediklerini anlattı.

22' Attila Szalai savunma arkasına yüksek bir top gönderdi. Enner Valencia için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

8' Arda Güler'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi. Arda'nın kullandığı köşe vuruşuna Samet kafayı vurdu. Stelios Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

5' Stelios Kitsiou'nun kulağında bir aksesuar olduğunu gören hakem oyuncuyu uyardı. Stelios Kitsiou da kulağındaki küpeyi çıkarıp saha kenarına attı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

Eksikler

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln, Joshua King, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Ankaragücü'nde ise eksik oyuncu bulunmuyor.