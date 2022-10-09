09 Ekim 2022 Pazar, 19:32

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçında VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapıyor.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

İşte 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia

Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-0 Fatih Karagümrük

11' Soldan Caner'in ceza sahasına gönderdiği topa Fabio Borini kafayı vurdu ama top üstten auta gitti.

9' GOL | Fenerbahçe, Crespo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıdı ve ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu.

6' İrfan Can vurdu, korner! İsmail'in uzun topunda Valencia kafayla İrfan Can'a bıraktı. Onun çaprazdan vuruşu savunmya çarpıp kornere gitti.

5' Altay'ın uzun topunda Joao Pedro, savunma arkasına göndermek istedi ama savunmanın da müdahalesiyle top kaleci Viviano'da kaldı.

1' Karşılaşma Atilla Karaoğlan'ın düdüğü ile başladı.

Eksikler

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan ile ağrıları bulunan Arao VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.