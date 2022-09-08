CANLI ANLATIM: Ferencvaros 1-0 Tranzonspor
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Groupama Arena'da oynanan karşılaşmada İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalıyor. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Giovanni Baccini ve Davide Imperiale.
Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Mmaee, Knoester, Civic; Besic, Vecsei, Tokmac Nguen, Zachariassen, Traore, Boli
CANLI ANLATIM | FERENCVAROS 1-0 TRABZONSPOR
11' Ferencvaros yine etkili geldi. Tokmac Nguen'in pasında Franck Boli savunma arkasına sarkıp ceza alanında Gbamin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.
5' GOL | Maalesef top ağlarda. Ferencvaros 1-0 önde. Balint Vecsei'nin ortasında kale ağzında topa vuran Tokmac Nguen topu ağlara gönderdi.
1' Karşılaşma İtalyan hakem Fabio Maresca'nın işareti ile başladı
Eksikler
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
Sakatlıkları düzelen Hamsik ve Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferleri Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez, Jean-Philippe Gbamin ve Naci Ünüvar'da UEFA kadrosuna bildirildi ve bu maç için forma şansı bekliyor.
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