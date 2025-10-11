Canlı Yayın: Bulgaristan - Türkiye | Canlı Anlatım: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Luis Godinho düdük çalıyor.

Godinho'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi Miguel Nogueira.

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.

Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.

İŞTE 11'LER

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu

CANLI ANLATIM | BULGARİSTAN 0-0 TÜRKİYE

1' Kritik maçta ilk düdük geldi! Haydi çocuklar zafer gecesi olsun...