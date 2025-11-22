RAMS Park'ta nefes kesen maç! 2 Kırmızı kart 5 gol... Galatasaray ikinci yarı kabustan uyandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.

Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

İŞTE 11'LER

Galatasaray: Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış

Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Koita, Oğulcan, Franco, Niang

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | GALATASARAY 3-2 GENÇLERBİRLİĞİ

90+4' Gençlerbirliği son saniyelerde gole yaklaştı. Kaleci Günay çıkıp topun kontrolünü sağladı.

90' KIRMIZI KART | Galatasaray'da Sallai kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

88' SARI KART | Roland Sallai, Tongya'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' SARI KART | İlkay Gündoğan, rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

78' SARI KART | Dilhan Demir, Barış'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' GOL | Metehan Mimaroğlu farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un ortasında kafayı Metahan vurdu top ağlarla buluştu.

71' Mauro Icardi, Velho ile sağ çaprazda karşı karşıya kaldı. Kaleci topa son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

69' Galatasaray Davinson Sanchez ile gole çok yaklaştı. Kaleci Velho zamanında çıkıp topa müdahale etti.

65' GOL | Galatasaray İlkay Gündoğan ile skoru 3-1'e getirdi. Sol kanattan Barış'ın ortasında İlkay topu kontrol etti ve ağlara yolladı.

59' KIRMIZI KART | Gençlerbirliği'nde Thalisson ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

57' GOL | Galatasaray Barış Alper ile skoru 2-1 yaptı. Icardi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış boş kaleye topu yolladı.

55' GOL | Galatasaray Icardi ile skoru 1-1 yaptı. Kazımcan Karataş'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Icardi golü attı!

51' Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Kale ağzında Tongya'nın şutunu Günay çıkardı.

49' Galatasaray, Barış Alper'e yapılan müdahalenin ardından penaltı bekledi. VAR pozisyona müdahale etmedi.

33' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Thalisson, Galatasaray'da ise Kazımcan aralarındaki tartışma nedeniyle sarı kart gördü.

22' GOL | Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Duran topta Mbaye Niang ayağıyla dokundu, top ağlara gitti.

20' Günay Güvenç'in hatalı pasında Gençlerbirliği gole yaklaştı. Boş kaleye giden topu Abdülkerim engelledi.

14' Galatasaray'da Mario Lemina bir sakatlık yaşıyor. Galatasaray'da Lemina oyuna devam edemiyor ve sahayı terk ediyor. Birazdan Yusuf Demir yerine dahil olacak.

13' Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta dar bir açıda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Attığı şutu kaleci kornere çeldi.

7' Leroy Sane, sağ kanattan topu Lemina'yla buluşturdu. Lemina'nın şutu direğin hemen yanından dışarıya gitti.

6' Galatasaray, bu kez de köşe vuruşunda gole çok yaklaştı! Arka direğe indirilen topta Singo arka direkte topu ağlara gönderemedi.

4' Galatasaray sol kanattaki taçtan gelen topta Barış'ın kafasıyla gole çok yaklaştı! Top direkten geri geldi.

1' RAMS Park'ta ilk düdük geldi!