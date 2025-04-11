CANLI YAYIN: Samsunspor - Galatasaray CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu Trendyol Süper Ligi 31. haftası
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk oluyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturuyor.
İŞTE 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji.
Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.
CANLI ANLATIM | Samsunspor 0-1 Galatasaray
14' GOL | Galatasaray'ın Sara ile kullandığı serbest vuruşta Samsunspor savunması topu karşıladı. Ceza yayında Osimhen'in vuruşunda top savunmadan geri geldi. Ardından Lemina, bir kez daha kaleyi yokladı. Bir kez daha savunmadan seken top penaltı noktasının solunda Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un sol ayağıyla sert çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
13' Sallai, rakip yarı alanın sağ tarafında Rick van Drongelen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.
12' Barış Alper, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
10' GOL İPTAL | Carlo Holse'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
9' GOL | Tait'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği derin pasta Carlo Holse, aşırtma bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
5' Sallai, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına uzun bir taç gönderdi. Rick van Drongelen'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlak, kaleci Okan'da kaldı.
4' Arbnor Muja'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıktı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
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