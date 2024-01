Cansu Özbay'dan kariyer itirafı: Hayalindeki ligi açıkladı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:02

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:02

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Cansu Özbay, Fanatik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli sporcunun açıklamaları şu şekilde:

- "Kariyerinizi tek kelimeyle özetlemek isterseniz nasıl özetlersiniz?"

"Sanırım kesinlikle 'istikrar' olurdu."

"Her yıl üstüne koyarak ilerlemeye çalışıyorum. Hem kendi bireysel hedeflerim var hem de takım olarak hedeflerimiz var. Bence bir sporcu olarak ulaşabileceğim çoğu başarıya ulaştım Vakıfbank ile beraber. Ancak her zaman daha iyisi olduğuna inanıyorum. O yüzden o daha iyisine ulaşmak için her gün çalışmaya devam ediyorum."

"İTALYA YAKIN GELİYOR"

- "Avrupa hayaliniz var mı?"

"Bir gün yurt dışında oynamayı düşünebilirim. İtalya Ligi bana yakın geliyor."

- "2023 yılı senin için hem milli takım hemde kulüp takımı olarak nasıl geçti?"

"Unutulmaz bir yıldı. Daha önce yaşamadığımız duyguları yaşadık milli takım olarak. Umarım bu yaz da bunun devamını getirebiliriz."

"HİÇBİR ZORLUK YAŞANMADI"



"Beklentiler çok büyük. Alttan gelen gençleri de görüyoruz. Siz 10 yıl sonraki milli takımı nasıl görüyorsunuz?"

"Bence bizim bıraktığımız yerden devam edecek gibi hissediyorum. Çünkü alttan gelen çok çok iyi yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bence aynı şekilde başarılarla dolu milli takım izleyeceğiz ileride."

- "Milli takım ve kulüplerde başarılara oldukça alıştık. Bunun arkasında ve öncesinde inanılmaz zorluklar var. Unutamadığınız bir olumsuz an var mı? Düştüysem buradan kalkarım dediğiniz bir an?"

"Bireysel olarak yaşadığımız zorluklar oluyor. Özellikle sakatlıklar ve yorgunluklar oluyor. Çünkü durmaksızın bir tempo içindeyiz. Sezon bitiyor ve yaklaşık 3-4 gün tatil oluyor. Sonrasında direkt milli takıma geliyoruz. Mental olarak düştüğüm anlar oluyor. Ama sonra milli takıma başlayınca bütün şeyleri unuttuğum anlar oluyor. Bu yıl gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Dürüst olmak gerekirse hiçbir zorluk yaşanmadı bu yaz. Takım olarak her şeyin üstesinden müthiş şekilde kalktık."

"HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA"

- "2024 yılında Milletler Ligi ve Olimpiyatlar var. Hedefler nedir?"

"Tabii ki de hedeflerimiz altın madalya alabilmek. Bu yaz bunu yapabileceğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz her zaman en iyisi olabilmek."

- "Soyunma odasında unutamadığınız bir an var mı?"

"Ben Daniele'nin yaptığı konuşmaları hatırlıyorum. VNL'de yaptığı konuşmaları hatırlıyorum. Bize sürekli buraya neden geldiğimizi hatırlattı. Tek hedefimizin olduğunu ve hedefimizin şampiyonluk olduğunu hatırlattı. Bence bu bizi çok etkiledi."

CANSU ÖZBAY İLE SORU-CEVAP

- "Türk kadını?"

Cansu Özbay: "Durdurulamaz."

- "Sultanlar Ligi?"

Cansu Özbay: "En iyi lig."

- "Vakıfbank?"

Cansu Özbay: "Aile."

- "Filenin Sultanları?"

Cansu Özbay: "İnanılmaz."

- "Olimpiyatlar?"

Cansu Özbay: "Rüya."

- "Günlük hayatında neler yaparsın, en son ne izledin?"

Cansu Özbay: "İlk ve Son diye bir dizi var onu izliyorum. Türk dizisi ve bayağı duygusal, ağlatıyor. Onu izledim en son."

- "Son okuduğunuz kitap?"

Cansu Özbay: "Son okuduğum kitap Aşk ve Gurur."

- "Favori yemeğiniz?"

Cansu Özbay: "Köfte ve pilav."

- "Favori rutininiz?"

Cansu Özbay: "Antrenmandan önce kahve içmeden yapamam."

- "Tatillerde gitmeyi sevdiğiniz bir yer?"

Cansu Özbay: "Yeni favori yerim Dubai. İlk defa bu kış gittim. Oldukça keyif aldım. Tekrar gitmeyi düşünüyorum. Müthişti her şey."

- "Bir ünlüden imza ya da fotoğraf istediniz mi? İsteyeceğiniz bir ünlü var mı?"

Cansu Özbay: "Hiç istemedim sanırım. Sanırım Nadal'dan isterdim. Onunla fotoğraf çekilmek isterdim."