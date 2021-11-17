Cezayir-Burkina Faso maçında "büyü" iddiası

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:03

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Cezayir ile Burkina Faso karşılaştı. Mücadelede garip bir an yaşandı.

DzFoot’tan Walid Ziani’nin haberine göre; Cezayir, Burkina Faso’yu stadyuma kara büyü yapmakla suçladı. Bu suçlamanın ardından Cezayir, kara büyüyü kaldırmak için imam çağırdı ve stadyumu okuttu.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Cezayir, liderliğini koruyarak play-off oynamaya hak kazandı.