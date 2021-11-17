Cezayir-Burkina Faso maçında "büyü" iddiası
2022 Katar Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Cezayir ile Burkina Faso arasındaki maçta ilginç bir olay yaşandı.
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Cezayir ile Burkina Faso karşılaştı. Mücadelede garip bir an yaşandı.
DzFoot’tan Walid Ziani’nin haberine göre; Cezayir, Burkina Faso’yu stadyuma kara büyü yapmakla suçladı. Bu suçlamanın ardından Cezayir, kara büyüyü kaldırmak için imam çağırdı ve stadyumu okuttu.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Cezayir, liderliğini koruyarak play-off oynamaya hak kazandı.
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