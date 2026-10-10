Chelsea, Bournemouth'u 5 golle devirdi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 5-1'lik skorla kazandı.

Chelsea, 2. dakikada Jordan Henderson ve 3. dakikada Morgan Rogers ile maça hızlı başladı. Londra devi, 2 dakika 29 saniyede 2 gol bularak, tarihinin en hızlı başlangıcını yaptı.

Joao Pedro, 46. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bournemouth, 51. dakikada Evanilson ile farkı azaltsa da Joao Pedro 67, Jordan Henderson ise 70. dakikada ikinci gollerini atarak maçın skorunu belirledi.

3 hafta aradan sorna kazanan Chelsea, puanını 10'a yükseltti. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Bournemouth, 3 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Bournemouth ise Sunderland'i ağırlayacak.