Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile prensipte anlaştı. Peki, Chibuike Nwaiwu kimdir? Chibuike Nwaiwu kaç yaşında, nereli? Chibuike Nwaiwu Trabzonspor'a mı geliyor?

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?

Chibuike Godfrey Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 yılında dünyaya geldi. Avusturya Bundesliga Ekibi Wolfsberger AC'de oynamaktadır.

CHIBUIKE NWAIWU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Nwaiwu, profesyonel kariyerine 2021 yılında Nijerya'da Heartland FC ile başladı . 22 Ekim 2022'de Enyimba'ya transfer oldu ve 2022-23 Nijerya Profesyonel Futbol Ligi'ni kazanmalarına yardımcı oldu. 4 Eylül 2024'te Avusturya Bundesliga kulübü Wolfsberger AC'ye 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmeyle transfer oldu.