Corendon Airlines, Hull City'ye sponsor oldu

13 Mayıs 2022 Cuma, 15:25

Corendon Airlines, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin seyahat sponsoru oldu.

Championship ekibi Hull City'den yapılan açıklamada, ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün ilk kez Türk menşeili bir marka ile çalışacağı kaydedildi.

Hull City ve Corendon Airlines yönetimleri, kulübün ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile İngiliz takımının taraftarlarını da Türkiye'ye götürmeyi planlıyor.

Kulüp yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı, Corendon Airlines'ın Hull City ailesine katılmasından ötürü mutlu ve minnettar olduklarını belirterek, "İngiltere'de bir futbol takımı alma hayalim vardı. Bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında ilişki kurmak istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor. Taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum. Bize sadece ulaşım ihtiyaçlarımız konusunda yardımcı olmayacaklar, ayrıca filolarında logomuzu taşıyan uçak ile Hull City'nin adının her yere yayılmasına yardımcı olacaklar" ifadelerini kullandı.

"HULL CITY İLE BİRLİKTE BAŞARIYA UÇMAYI DİLİYORUZ"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, iki güçlü Türk markasının İngiltere'deki büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyduklarını söyledi.

Karaer, bu yaz İngiltere'ye haftada 49 uçuş gerçekleştireceklerini belirterek, "Hull City taraftarlarını Türkiye'ye getirerek, sporda bir kültür elçisi görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı'nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere'deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Corendon Turizm Grubu bünyesinde 2004 yılında kurulan ve 65 ülkede faaliyet göstererek 165 havalimanına uçuşlar gerçekleştiren Corendon Airlines, Anadolu Efes, Fenerbahçe Opet, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Nurnberg, Bike Aid gibi pek çok takıma sponsorluk desteği veriyor.