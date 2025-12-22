Dans Sporu 2’nci Etap ve Ulusal Sıralama Yarışması Ankara’da gerçekleştirildi

Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen, kulüplerarası Dans Sporu 2’nci Etap ve Ulusal Sıralama Yarışması, Ankara’da bulunan Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapıldı. Organizasyona 21 kulüp katılırken; minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler ve büyükler kategorilerinde yaklaşık 450 sporcu parkede performanslarını sergiledi. Yarışmacılar, müzik ve ritimle bütünleşen koreografiler ile izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz takdim etti.

Yarışmalara katılan sporcuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik eden Federasyon Başkanı Barış Korkmaz, "Yıl içinde hem dans sporunda hem de Karayip danslarında 5 tane etap yarışması yapıyoruz. Bu branşımızın 2’nci etap yarışması ve Ankara'dayız. Ortam çok güzel, sporcularımız çok iyi dans ediyorlar. Özellikle 2025 yılı Türkiye'de dans sporları adına çok önemli başarılarla geçti. Uluslararası arenada özellikle modern dansta, Karayip danslarında, dans sporunda altın madalyalarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Diğer turnuvalardan da önemli başarılar elde etti sporcularımız. Yine 2025 yılı içinde ülkemizde gerçekleştirdiğimiz Karayip dansları dünya şampiyonası bizim için çok büyük bir etkinlikti. İlk defa böyle bir büyük organizasyona imza attık. Akabinde okullar arası dans yarışmalarını yine bu sene başlatıyoruz. Bunlar dans sporları adına önemli gelişmeler arasında alıyor" diye konuştu.