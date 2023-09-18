Davinson Sanchez'den taraftara mesaj: 'Daha önce görmediğim şeylerle karşılaştım'
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarından övgüyle bahseden bir paylaşımda bulundu. Sanchez, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve her şeyimi vereceğime söz veriyorum!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sanchez, sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.
İşte Davinson Sanchez'in o sözleri:
"Buradaki taraftarların harika olduğunu biliyordum. Daha önce görmediğim şeylerle karşılaştım. Burada olduğum için çok heyecanlıyım ve her şeyimi vereceğime söz veriyorum!"
Iyi akşamlar Galatasaray ailesi.— DAVINSON (@daosanchez26) September 18, 2023
What a weekend!
I knew the fans out here were great but what greeted me when I arrived was something I’ve never seen before!! I am so excited to be here and I promise to give everything!!
Re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray cimbom bom pic.twitter.com/3WHMuIhaea
Galatasaraylı taraftarlar, kısa süre içerisinde bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Galatasaray, Davinson Sanchez'i Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
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