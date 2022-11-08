Derbide Tayfur Bingöl ile tartışma yaşayan top toplayıcı için PFDK kararı
Galatasaray ile Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştığı müsabakada siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı ile yaşadığı anlar tartışma konusu olmuştu. TFF Hukuk Kurulu, derbide Tayfur Bingöl ile tartışma yaşayan Mert Efe Batmaz'ı PFDK'ye sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta top toplayıcı olarak görev alan U16 Milli Takım futbolcusu Mert Efe Batmaz'ı PFDK'ye sevk etti.
Beşiktaşlı Tayfur Bingöl ile son dakikalarda girdiği tartışmayla gündeme gelen Mert Efe Batmaz, Futbol Disiplin Talimatnamesi 36. maddeden sevk edildi. İlgili maddede, "Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası" ibaresi dikkat çekti.
TFF Hukuk Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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