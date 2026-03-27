Devon Hall'un yeni takımı belli oluyor!

Devon Hall'un Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. ABD'li basketbolcunun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
MILANO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
SDNA'nın haberine göre Devon Hall, Olimpia Milano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki basketbolcunun 3 yıl için 6 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Hall, 2021-2024 yılları arasında da İtalyan ekibinin formasını giymişti.
DUBAI'YE RET
Öte yandan Devon Hall'un EuroLeague'in yeni takımlarından Dubai'den gelen yıllık 2.7 milyon Euro'luk astronomik teklifi reddettiği aktarıldı.