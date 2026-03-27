Devon Hall'un yeni takımı belli oluyor!

27.03.2026 16:52:00
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Devon Hall, Olimpia Milano yolunda. Yıldız basketbolcunun sözleşme detayları ve kazanacağı maaş belli oldu.

Devon Hall'un Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. ABD'li basketbolcunun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MILANO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

SDNA'nın haberine göre Devon Hall, Olimpia Milano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki basketbolcunun 3 yıl için 6 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Hall, 2021-2024 yılları arasında da İtalyan ekibinin formasını giymişti.

DUBAI'YE RET

Öte yandan Devon Hall'un EuroLeague'in yeni takımlarından Dubai'den gelen yıllık 2.7 milyon Euro'luk astronomik teklifi reddettiği aktarıldı.

