Didier Deschamps: Canımız yanıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e mağlup olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 23:00
Didier Deschamps: Canımız yanıyor
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Penaltı atışları sonucu 2022 FIFA Dünya Kupası finalini Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Maçın büyük bir bölümünde hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Deschamps, "İlk 60 dakika boyunca hiçbir şeyi doğru yapamadık. Kalite ve cesaretle her şeyi dengeledik. Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık. Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Daha önce başarmıştık ama tekrarlamak hiç kolay değildi. Sonunda kupayı kazanamadık. Canımız çok yanıyor! ifadelerini kullandı. 



2022 FIFA Dünya Kupası Didier Deschamps Fransa milli takımı Arjantin

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