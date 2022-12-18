Didier Deschamps: Canımız yanıyor
2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e mağlup olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps açıklamalarda bulundu.
Penaltı atışları sonucu 2022 FIFA Dünya Kupası finalini Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın büyük bir bölümünde hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Deschamps, "İlk 60 dakika boyunca hiçbir şeyi doğru yapamadık. Kalite ve cesaretle her şeyi dengeledik. Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık. Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Daha önce başarmıştık ama tekrarlamak hiç kolay değildi. Sonunda kupayı kazanamadık. Canımız çok yanıyor! ifadelerini kullandı.
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