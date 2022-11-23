Didier Deschamps: 'Takım yenik duruma düşmeye iyi tepki verdi'

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Avustralya galibiyetini değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:11
Didier Deschamps: 'Takım yenik duruma düşmeye iyi tepki verdi'
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Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Avustralya galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Deneyimli hoca maç sonu açıklamasında golü yedikten sonra takımının iyi reaksiyon verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk dakikalarda iki üç tane pozisyon bulmamıza rağmen yenik duruma düştük. Sonrasında beraberliği ve arkasından bir korku olsa da öne geçerek iyi tepki verdik. Avustralya'yı savunma yapmaya zorladık ve bir çok gol fırsatımız oldu. 4 gol attık ama daha fazlasını da atabilirdik. İyi başlangıç yapmış olduk, ilk maçlar her zaman önemlidir. Oyuncularımı tebrik ederim"


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