Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a acımadı! Bundesliga'da Nuri Şahin, galibiyetle başladı!

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:32
Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a acımadı! Bundesliga'da Nuri Şahin, galibiyetle başladı!
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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. 

BVB Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 72 ve 90+3. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Frankfurt ise lige puansız başladı. 

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, Werder Bremen'e konuk olacak. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.


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