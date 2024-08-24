Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a acımadı! Bundesliga'da Nuri Şahin, galibiyetle başladı!
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
BVB Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 72 ve 90+3. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Frankfurt ise lige puansız başladı.
Ligde bir sonraki hafta Dortmund, Werder Bremen'e konuk olacak. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.
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