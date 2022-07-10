Dries Mertens, Napoli'den ayrılmak istemiyor
35 yaşındaki Dries Mertens, Napoli'yle yeniden sözleşme imzalamak için eski maaşının altında bir teklife sıcak bakıyor.
Mertens, Napoli için maaşından feragat ediyor.
Football Italia'nın haberine göre; an itibariyle boşta olan oyuncu yeni bir kulüp aramak istemiyor. Belçikalı, Napoli'de kalmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu yönetime bildirdi. Yine haberde yer alan bilgiye göre Mertens, yıllık ücretini 500 bin Euro seviyesine indirmeyi kabul etti.
SERBEST STATÜDE
Belçikalı forvet, kendisine gelen tüm teklifleri reddediyor ancak Napoli'de kalamazsa tek seçenek olarak ülkesinin takımı Royal Antwerp'i görüyor.
2013 yılından beri Napoli forması giyen Dries Mertens, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüye düşmüştü.
Mertens, Napoli formasıyla 9 yılda 397 maçta 148 gol ve 47 asistlik katkı sağladı. 35 yaşındaki Mertens attığı 148 golle Diego Maradona ve Marek Hamsik gibi isimlerin önünde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
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