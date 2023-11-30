Dünyaları harcadılar: 'Mütevazı' takımları geçemediler!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:34

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:13

Avrupa'nın düşük bütçeli futbol takımlarından Bayer Leverkusen, Girona ve Nice, bu sezon elde ettikleri başarılı sonuçlarla liglerinin "dev bütçeli" kulüpleriyle kıyasıya zirve mücadelesi veriyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), İspanya (LaLiga) ve Fransa'daki (Ligue 1) liderlik mücadelesine katılan bu sürpriz kulüpler, elde ettikleri başarılı sonuçlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. 12 haftası tamamlanan Bundesliga'da Bayer Leverkusen, 11 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup liderliğini sürdürüyor. LaLiga'da Girona ile Ligue 1'de Nice ise zirve yarışının içinde kalmaya devam ediyor.

Xabi Alonso

BAYER LEVERKUSEN İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, geçen sezondan itibaren başlayan istikrarlı çıkışını, bu sezon tarihinin ilk şampiyonluğuyla taçlandırma hedefiyle taraftarını umutlanıyor.

Geçen sezonu 6. sırada tamamlayarak Avrupa arenasına katılan Bayer Leverkusen, 12. haftası tamamlanan Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih'in 2 puan önünde ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçtır bileği bükülmeyen Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı performansını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Karabağ, Norveç'in Molde ve İsveç'in Hacken takımlarıyla mücadele ettiği H Grubu'nda ilk 4 maçını kazanan Almanya ekibi, üst tura kalmayı şimdiden garantiledi.

Tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 11 kez ağları sarsan Nijeryalı Victor Boniface, takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Sol bek bölgesinde görev almasına rağmen tüm kulvarlarda 9 kez ağları sarsan İspanyol Alejandro Grimaldo, 7 gole imza atan Alman orta saha oyuncusu Jonas Hofmann, 6'şar kez rakip fileleri havalandıran Jeremie Frimpong ile Florian Wirtz, takımın skorer diğer isimleri arasında yer alıyor.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI GIRONA

Alman sitesi Transfermarkt'a göre, kadrosuna toplam 161,1 milyon Euro değer biçilen La Liga'nın mütevazı ekiplerinden Girona, bu sezon gösterdiği üstün performansla zirvenin en önemli şampiyonluk adayları arasında yer almaya devam ediyor.

Real Madrid (1,03 milyar Euro), Barcelona (862 milyon Euroo), Atletico Madrid (472 milyon Euro) gibi kadro değeri kendisinden katlarca fazla değere sahip takımlarla ligde başa baş mücadele veren Katalan ekibi, 14 haftası tamamlanan ligde 35 puan ve averaj farkıyla Real Madrid'in ardında ikinci sırada bulunuyor.

Ligdeki tek yenilgisini Real Madrid karşısında alan Girona, attığı 32 gol ve futbolseverlerin takdirini kazanan hücum futboluyla ligin en fazla rakip ağları sarsan takımı konumunda.

Elde ettiği başarı, 2016'da İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City'nin "Peri Masalı"na benzetilen Girona, geçen sezon ligi 10. sırada tamamladı. Bu sezon ligde kalma mücadelesi vereceği yönündeki tahminleri şimdiden boşa çıkaran Girona'da, söz konusu başarının paydaşları arasında, tanıdık bir kulüp bulunuyor.

MANCHESTER CİTY'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Manchester City'nin sahibi City Football Group'un, hisselerin yüzde 44,3'ünü satın alarak 2017'de kulüp yönetiminin en büyük paydaşı konumuna geldiği Girona, bu dönemden itibaren planlı yapılanmaya girdi.

Aynı yıl City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın erkek kardeşi Pere Guardiola'nın yönetim kurulu başkanlığına getirildiği Girona, altyapıya önem vererek futbolcu kökenli teknik adamlardan İspanyol Michel'in önderliğinde, bu sezon zirvenin en önemli adayları arasına adını yazdırdı.

Manchester City'nin deneyim kazandırmak istediği Brezilyalı Yan Couto'yu kiralık, aynı kulüpten Venezuealı Yangel Herrera'yı ise sezon başında bonservisiyle kadrosuna katan Girona, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı istiyor.

93 yıllık tarihiyle ülkenin en köklü kulüpleri arasında yer alan Girona'nın ligde 13 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ukraynalı santrforu Artem Dovbyk, en skorer oyuncu olarak başarıda başrolü oynadı.

FARIOLI YÖNETİMİNDEKİ NICE, PSG'Yİ ZORLUYOR

Fransa'da da Nice Kulübü, bu sezonki istikrarlı performansıyla ligin son yıllardaki en başarılı takımı Paris Saint-Germain'i (PSG) zirve yarışında yalnız bırakmama niyetini ortaya koydu.

13 haftası tamamlanan ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlikle PSG'nin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan namağlup Nice, son olarak 64 yıl önce yaşadığı şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Tarihinde daha önce dört kez (1950-51, 1951-52, 1955-56, 1958-59) ligde adını zirveye yazdıran sahil kenti takımlarından Nice, bu sezon ise özellikle sert savunmasıyla rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

Ligde 13 maçta kalesinde sadece 4 gole izin veren Nice, Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında en az gol yiyen takım unvanını sürdürüyor.

245,1 milyon Euro değerindeki kadrosuyla bu sezon istikrarlı yapısını sürdüren Nice'in teknik direktörlüğünü ise Süper Lig'den tanıdık bir isim üstleniyor. Daha önce Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan Francesco Farioli, Nice takımının bu sezonki başarısında en önemli etkenlerin başında gösteriliyor.