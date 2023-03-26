Dursun Özbek: 'Galatasaray mağazalarında Karabağ formaları satılacak'
Karabağ ile özel maçta karşılaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Özbek, 'Galatasaray mağazalarında Karabağ formaları satılacak' dedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, özel maçta bugün Karabağ ile karşı karşıya geliyor.
Azeri ekip ile hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Karabağ formalarının GS Store mağazalarında satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca Özbek, Galatasaray formalarının da Karabağ'ın mağazalarına gönderileceğini söyledi.
"KARABAĞ'I ANLATACAĞIZ"
Dursun Özbek, "Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ'ı anlatacağız. Karabağ'da da Galatasaray formaları satılacak" ifadelerini kullandı.
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