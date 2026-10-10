Dursun Özbek rekor geliri kürsüde açıkladı: 'Aramızdaki farkın açıldığını göstermektedir'

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek yenilenen Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri'nin yanı sıra Florya, Riva, Mecidiyeköy, Kemerburgaz ile Aslantepe projeleri ve RAMS Park'ta yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Dursun Özbek konuşmasında ilk olarak Galatasaray'ın erkek futbol takımının geçtiğimiz sezon elde ettiği başarılara değindi. Özbek, “Erkek futbol takımımız üst üste dördüncü, toplamda 26. kez şampiyon olarak tüm Galatasaraylıları mutlu etti. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak Avrupa'da başarı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste beşinci şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Şampiyon olan kadroyu koruduk ve önemli transferler yaptık. Bundan önce başardık, yine başaracağız” ifadelerini kullandı. Erkek basketbol takımı hakkında ise Özbek, "Basketbolda erkek takımımız bu sezona önemli hedeflerle başladı. Ayrıca NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sezon içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Amacımız, erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır" açıklamasında bulundu.

Kadın basketbol takımının başarılarını aktaran Dursun Özbek şunları kaydetti: “Kadın takımımız yaptığımız yatırımlarla geçen sezon hem EuroLeague'de hem de ligde final oynadı. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık ve özlediğimiz kupaya ulaşacağız. Tekerlekli basketbol takımıız bu sene de geçen senelerde olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı ve bizleri alıştırdıkları başarılı yeniden bekliyoruz.” Özbek, sarı-kırmızılı kulübün voleybol takımlarıyla ilgili, "Voleybolda erkek takımımız 32 yıl sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını tekrarladı. Kupa Volley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşımızda şanssızlığımızı kırarak kupayı müzemize getireceğimiz inanıyorum. Kadın Voleybol takımımız geçen sezon namağlup CEV Cup'ta Avrupa şampiyonu. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine başarılara ulaşacağız" dedi.

DEVAM EDEN PROJELER VE YENİLEME ÇALIŞMALARI Yenileme çalışmaları ve projeler hakkında konuşan Özbek, "Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimizde Galatasaray Adasının ne halde olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Adamıza yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissediyorum. Galatasaray Adası, bir kez daha üyelerimizin gurur duyacağı hale gelmiştir" açıklamasında bulundu. Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalamış'taki tesislerimizde de gerekli gördüğümüz yatırım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tesisimizin altyapısını yeniledik. Florya arazimizin değerlendirme sürecinde genel kuruldan aldığımız kararlara uygun olarak bir süreç yürütüyoruz. Bu kapsamda Nivak Yapı AŞ ile arsa karşılığı hasılat sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyle Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmını kapattık ve vadesi geçmiş ticari borçlarımızın bir kısmını ödedik."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR EKSİĞİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ" Florya projesi için Özbek şunları kaydetti: "Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Genel kurul üyelerimiz konuşurken bize ithafen, bu yönetime ithafen 'Florya'yı sattılar, Riva'yı sattılar' gibi yaklaşımlar oluyor. Ben şimdi size soruyorum 'Durum böyle mi?'. Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'a kazandırdığımız Florya arsası ve bu projeyle gurur duyuyoruz. Florya'dan gelecek paranın nasıl kullanılacağını da sizlerden aldığımız yetkide paylaşmıştık. Her genel kurulumuzda özellikle ifade ettim, bir daha tekrar etmek istiyorum. Florya projesinden önümüzdeki dönem gelecek finansal destek, sizlerden aldığımız yetki doğrultusunda fon hesabına aktarılmak suretiyle yalnızca getirisi altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine ve mevcut tesislerin yenilenmesine kullanılacak. Ana para ise ancak genel kuruldan alınabilecek yetkiyle kullanılabilecek. Yaratılan bu kaynakla amatör şubelerde sürdürülebilir olma hedefine doğru ilerleyeceğiz." Özbek ayrıca, "Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız” açıklamasında bulundu.

REKOR GELİR Galatasaray geçtiğimiz sezonki gelirleri hakkında bilgi veren Özbek, “Konsolide hasılat tablosu bize yeni bir rekoru işaret ediyor. Bu dönemde (2025/26) 480 milyon Euro yani yaklaşık 23.8 milyar liraya kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir. Galatasaray, hasılat olarak Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Bu rakama ulaşmamızda emeği geçem tüm Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum” dedi. Kulübün gelir anlamında kırdığı rekorlarla ilgili Özbek şu ifadeleri kullandı: "Bir başka önemli hasılat kalemi sponsorluk, reklam ve imaj hakkı kaleminde karşımıza çıkıyor. Son 4 senede 23 milyon Euro'dan 109 milyon Euro'ya çıkartılarak büyük bir rekor kırılmıştır. UEFA gelirlerinde de bire rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon Euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek."