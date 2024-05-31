Edin Terzic: '34 maçta şansımız yok ama 1 maçta var'

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 23:40
Edin Terzic: '34 maçta şansımız yok ama 1 maçta var'
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Final maçında her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Terzic, "En üst seviyede mücadele etmeye hazırız. Belki Real Madrid'e karşı 10 kez oynarsak bu zor olacaktır. 34 kez oynarsak, imkansız. Ama bunu bir maça, bir finale indirgerseniz, o zaman her şey mümkün." dedi.

Favori olmadıklarını bildiklerini söyleyen Terzic, "Kendimizi bu maça hazırlamak için tüm sezon boyunca 60 maç yaptık. Favori oldukları açık ama umurumuzda değil. Atletico ya da Paris karşısında favori değildik. Eğer cesur olursak ve sadece Real Madrid'in bir sonraki kupasını kaldırmasını görmek için burada olmadığımızı göstermeye hazır olursak, eğer onlara bir oyun vermek için buradaysak, o zaman bir şansımız var demektir." ifadelerini kullandı.


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