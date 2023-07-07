Elayis Tavşan Serie A yolunda

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:28

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:28

Bir dönem Türk takımlarıyla adı anılan Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan Serie A'dan teklif aldı.

Corriere della Sera'nın haberine göre Hellas Verona, Elayis Tavşan'ın kulübü NEC Nijmegen'e resmi teklifini yaptı. Tavşan için 1.5 milyon euroluk teklif alan NEC Nijmegen'in İtalyan ekibiyle pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

Geçen sezon Beşiktaş'tan aldığı teklifi neden reddettiğini açıklayan Tavşan, "Burada her maçta oynuyorum, Beşiktaş'ta ilk 11'de forma giyeceğim belirsiz olduğu için teklifi kabul etmedim" itirafında bulunmuştu.

Hollanda genç Milli Takımlarında düzenli olarak forma giyen Elayis Tavşan, geçen sezon toplamda 35 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.

22 yaşındaki solak oyuncu her iki kanatta ve forvet bölgesindeki özellikleriyle biliniyor.