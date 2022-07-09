Emmanuel Adebayor, Ballon d'Or favorisini açıkladı!

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Kariyerinde kısa bir süre de olsa Real Madrid'de forma giyen Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, Ballon d'Or ödülü için favorisini açıkladı.

Adebayor, "Ballon d'Or'u kimin kazanacağı bir tartışma konusu bile değil. Ödülü Karim Benzema kazanacaktır çünkü sonuna kadar hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de oynadığı dönemde Benzema ile yaptığı bir görüşmeden bahseden Adebayor, "Karim'e söylediğim tek şey futbola odaklanmasıydı. Müthiş yeteneğini heba etmesini istemedim ve biz bu konuşmayı yaptıktan 1 yıl sonra Karim yeteneklerini sergilemeye başladı. Önceden çalışmayı çok seven bir oyuncu değildi. Kendi isteğiyle spor salonuna gittiğini hiç görmemiştim ancak iyi bir futbolcu olmak için düzenli bir yaşam ve uykunun gerektiğini anladığında oyunu seviye atladı" diyerek sözlerini noktaladı.

Karim Benzema geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 46 maçta 44 gol 15 asistlik performans gösterdi.