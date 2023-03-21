Emmanuel Adebayor emeklilik kararını açıkladı
Yolu bir dönem ülkemizden de geçen 39 yaşındaki Emmanuel Adebayor emeklilik kararı aldığını açıkladı.
Bir dönem ülkemizde de forma giyen Togolu golcü Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı.
39 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir oyuncu olarak inanılmaz bir kariyer yaşadım. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim." sözlerini kullandı.
Futbola ülkesinin ACE Merlan Lome kulübünde başlayan Adebayor, Monaco'da kariyerini yükseltmeye başladıktan sonra Arsenal'e transfer olmuştu. İlerleyen yıllarda Manchester City, Real Madrid ve Tottenham formalarıyla kariyerinin zirve dönemlerini yaşayan Adebayor, 2017 - 2019 yılları arasında Başakşehir'de, 6 ay da Kayserispor'da forma giymişti.
Son olarak 2001 yılında ülkesine dönerek AC Semassi'ye transfer olan golcü oyuncu boşta geçen 2 yılın ardından emeklilik kararı verdi.
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