En son Milli Takım'ı çalıştırmıştı: Stefan Kuntz'un yeni takımı belli oluyor
Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz'un, Bundesliga ekibi Bochum'a imza atacağı iddia edildi.
Yaklaşık 6 ay önce A Milli Futbol Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi şekilleniyor.
2021-23 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile 20 Eylül 2023'te yollar ayrılmıştı.
Milli takımdan ayrıldıktan sonra Türkiye'den de birçok takıma yazılan Stefan Kunzt'un yeni takımı belli oluyor.
NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre, Thomas Letsch ile vedalaşacak olan Bochum, teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz'u getirmeye hazırlanıyor.
Bundesliga'da çıktığı son 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Bochum, düşme hattının 4 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.
Stefan Kuntz, 2006-08 yılları arasında Bochum'da sportif müdürlük görevini üstlenmişti.
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