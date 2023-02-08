Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, Hatay'da yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Hatay'da yardım malzemeleri dağıttı.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı." ifadelerine yer verildi.
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