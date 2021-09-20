Ergin Ataman, eski takımı Fortitudo Bologna’ya yatırımcı olacak
La Repubblica’da yer alan iddiaya göre Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, eski takımı olan Fortitudo Bologna’ya yatırımcı olacak.
EuroLeague’in son şampiyonu Anadolu Efes’in Koçu Ergin Ataman, iddialara göre eski takımına yatırımcı olmaya hazırlanıyor.
İtalyan medya kuruluşu La Repubblica’da yer alan iddiaya göre Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, eski takımı olan Fortitudo Bologna’ya yatırımcı olacak.
Mali olarak sıkıntılar yaşayan İtalyan kulübünün başkanı Christian Pavani’nin Koç Ataman ile görüşmek için İstanbul’a geldiği belirtiliyor. 55 yaşındaki Ataman'ın takım için iyi bir yatırımcı olabileceği düşünülüyor.
2006-07 sezonunda çalıştırdığı İtalyan ekibinde 16 maça çıkan Ataman, İtalya kariyerinin son günlerini Bologna ekibinde geçirmişti.
Geçtiğimiz sezon bir başka İtalyan ekibi Torino’nun hisselerine ortak olan Ataman, sezon sonunda ise ekonomik bir kararla bu hisseleri elden çıkarmıştı.
Ayrıca kulüpte yaşanan sıkıntılar sadece ekonomik değil. Fortitudo Koçu Jasmine Repesa, ailevi nedenleri gerekçe göstererek ülkesi Hırvatistan’a dönmüş ve bu durum İtalyan basınında istifaya hazırlık olarak nitelendirilmişti.
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