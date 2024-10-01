Ergün Penbe'nin yeni adresi Yeni Mersin İdmanyurdu!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevine, eski milli futbolcu Ergün Penbe'yi getirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ergün Penbe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imza törenine ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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