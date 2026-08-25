Sosyal medyada yer alan iddialara göre Beşiktaş, Ernest Poku ile 1+4 yıllık sözleşme planı üzerinde anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin Bayer Leverkusen ile kiralama ve sonrasında satın alma içeren bir transfer modeli üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Peki, Ernest Poku kimdir? Ernest Poku kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'in yeni transferi Ernest Poku hangi takımlarda oynadı?

ERNEST POKU KİMDİR?

Ernest Poku, 28 Ocak 2004 yılında Hamburg Almanya'da dünyaya geldi. Hollandalı profesyonel futbolcudur ve Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen'de forvet olarak oynamaktadır.

ERNEST POKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Poku, genç kariyerine FC Amsterdam'da başladıktan sonra 2019 yazında AZ'nin gençlik akademisine katıldı. Şubat 2020'de AZ ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve sözleşme 2023 ortalarına kadar geçerliydi. 30 Nisan 2021'de, Roda JC'ye karşı 1-0'lık galibiyette yedek oyuncu olarak Jong AZ formasıyla ilk maçına çıktı.

28 Ocak 2022'de, sözleşme uzatmasının ardından, Jong AZ'den AZ'nin birinci takımına yükseltildi. AZ Alkmaar için Eredivisie'deki ilk golünü 28 Nisan 2024'te, NEC Nijmegen'e karşı deplasmanda 3-0'lık galibiyette üçüncü golü atarak kaydetti.

12 Ağustos 2025'te Alman Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen, Poku'nun 10 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında ve ek olarak 2 milyon Euro'luk bonuslarla transferini duyurdu.

ERNEST POKU'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Almanya'da doğan Poku, Gana kökenlidir. 020 yılında Hollanda U16 milli takımında iki kez forma giydi. 2022 yılında Hollanda U19 kadrosuna seçildi.