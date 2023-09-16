Erzurumspor, Altay karşısında zorlanmadı!

Trendyol 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Altay'ı 4-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:08
Erzurumspor, Altay karşısında zorlanmadı!
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Trendyol 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor 4-0'lık skorla kazandı.

Erzurum'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Celal Hanalp, 38 ila 45+1'de Eren Tozlu ve 86. dakikada Mikhail Roshevuel'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Altay ise 3 puanda kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Erzurumspor önümüzdeki hafta Adanaspor ile deplasmanda karşılaşırken, Altay sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.


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