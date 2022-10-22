Eski futbolcu Adrian Mutu'dan Zlatan Ibrahimovic itirafı!
Eski futbolcu Adrian Mutu, bir dönem İtalyan kulüp Juventus'ta beraber forma giydiği Zlatan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu. Mutu, 2005 yılında İsveçli yıldız ile yaşadığı anıyı anlattı.
Rumen futbolunun hafızalara kazınan isimlerinden biri olan ve İngiltere'de de futbol oynayan Adrian Mutu, Juventus'ta forma giydiği dönemle ilgili itiraflarda bulundu. Mutu, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile ilgili bir anısını anlattı.
NEDVED'E TOKAT...
Mutu, Şampiyonlar Ligi'nde 27 Eylül 2005 tarihinde deplasmanda Rapid Wien ile oynadıkları maç öncesinde otelde yaşananları anlatırken, Manuele Blasi'nin Pavel Nedved'e sert bir tokat attığını ifade etti.
"ZLATAN PENCEREDEN AŞAĞIYA SARKITTI"
Tokat sonrası Mutu, Zlatan Ibrahimovic'in kapıyı zorladığını daha sonra içeriye girdikten sonra da yaşananların kendisinde şaşkınlık oluşturduğunu belirtirken, "Zlatan Blasi'yi yakaladı ve odaya getirdi. O sizi yakaladığında yapabileceğiniz birşey yok. Çünkü çok iri ve gerçekten çok güçlü. Blasi'yi ayaklarından tutup penceren aşağıya sarkıttı. Blasi bağırdı. Blasi'yi pencereden içeri aldık ve ağlıyordu. 'Sizin akıl sağlığınız iyi değil, bu nasıl bir eşek şakası?' dedi" ifadelerini kullandı.
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