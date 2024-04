Eski hakemler Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi: Golden önce faul var mı?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 08:53

Güncelleme: 03.04.2024 - 08:55

Galatasaray. kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Eski hakemler, beIN Sports kanalında karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

GALATASARAY'IN GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: Top yandan gelirken yer alma mücadelesi hem Mauro Icardi'nin hem Abdülkerim'in rakipleriyle mücadelesi var. Gol temiz.

Bahattin Duran: Icardi ve Abdülkerim'in hafif itmeleri var. Bu itmeler faulü gerektirmez.

Deniz Çoban: Gol temiz.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MÜDAHALESİ PENALTI MI?

Bahattin Duran: Barış Alper elini rakibinin sırtına koyuyor. Elini koyduktan sonra net bir itmesi yok. Bu itme değil, penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Fotoğraf olarak dondurunca penaltı ama etkili bir itme değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bu pozisyonu yorumlarken 'bence' diyoruz. 'Bence' dediğimiz anda VAR'ın hiçbir ilgisi yok, konuşulmaz. Penaltı verilmemesini doğru buldum.

MERTENS'İN YAPTIĞI HAREKET SARI KART MI?

Bülent Yıldırım: İhlal, önde kapalı, blokta, orta alanda ölü bir alanda oluyor. Taktik faulden bahsedemeyiz. Hakem pozisyona yakın. Mertens, topa uzansa da gecikmiş bir darbe var. Biraz daha hızlı olsa, biraz daha kontrolsüzlük içerse yüzde yüz sarı kart diyeceğim. Bu haliyle hakemin takdir alanında. Sarı kart da verse kabul ederiz, sarı vermemenin de gerekçeleri var.

Bahattin Duran: Bir önceki Mertens pozisyonunda kart çıkmadı. Anlayamadığı için uyarmadı da. Üst üste oldu. İki tane sarı kart olabilecek, ilki net, bu tartışılır. Onda çıkmıyorsa bunda çıkmalıydı.

Deniz Çoban: Tek başına sarı kart bu pozisyon. Kayıyor, top yok ve sınırlı bir kayma da değil. Oyuncuyu düşürene kadar süpürüyor. Göstermeyen hakemi de eleştirmem. Öbürünü göstermeyip üzerine bunu da göstermeyince eleştiririm.

ÖMER FARUK BEYAZ'IN GÖRDÜĞÜ KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Hakem çok emin değil, kart konusunda zamanlamalarını biliyorum. Ali Şansalan, doğru zamanda uzatmadan sarı kartı veren bir hakem tip. Salt fotoğraftan bakarsanız kırmızı kart görünür. Her açı, her sekans, her yaklaşım çok önemli. Kerem de alttan kayarak topa uzandığı için Ömer'in geç kalan ayağı kontrolsüz bir şekilde Kerem Demirbay'a bastı. Buradan kırmızı çıkmaz, sarı kart. Kart çok geç geldi. Bir kontrol sonucunda gelen bir bilgi mi, günahlarını alamam. Gecikmiş de olsa doğru bir sarı kart.

Bahattin Duran: Maç içinde de birkaç defa Aleks'in mikrofununda bir sorun oldu. Benim için açık ve net bir sarı kart. Ali Şansalan'ın kendi tespit edip anında sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Teknik kararla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Değişik yorumlara fırsat vermemek adına sarı kart prosedürünü doğru uygulamak gerekir. Bu kadar gecikmeli göstermesini eleştiriyorum.

GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Ofsayt olmasa faul kararı yoktu. Taçtan ofsayt olmaz. Burada 19 numaralı oyuncunun vurduğu kafa vuruşu Muslera'dan dönecek ve şu anda ofsayt pozisyonunda olan 10 numaralı oyuncuya gelecek. Bu pozisyon ofsayt. VAR incelemesi sonrası ofsayt verildi. Ancak, bence çok uzun sürdü.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru. Bahattin güzel izah etti. Golün iptal kararı doğru.