Eyfel Kulesi'nin önüne Messi için 7 adet altın keçi heykeli yerleştirildi
Adidas, Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülü için Eyfel Kulesi'nin önüne yedi adet altın keçi heykeli yerleştirdi.
Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kazandı.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.
EYFEL KULESİ'NDE 7 ALTIN KEÇİ HEYKELİ
Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or ödülünü kazanmasından dolayı Eyfel Kulesi'nin önüne yedi adet altın keçi heykeli yerleştirildi. Adidas, resmi sosyal medya hesabından bu kareyi, "Leo Messi, the Greatest Of All Time." (Lionel Messi, tüm zamanların en iyisi) notu ile paylaştı.
Leo Messi, the Greatest Of All Time.— adidas Football (@adidasfootball) November 30, 2021
#ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/ixcEL9apBZ
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