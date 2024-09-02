Eyüpspor’la deplasmanda berabere kalırken Süper Lig’de henüz gole ulaşamadı
Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor’la golsüz berabere kaldı.
Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor’la golsüz berabere kaldı. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya İhsan Derelioğlu çıktı. Fırtına, ligdeki iki maçında da galip gelemedi, gol atamadı! Yeni transfer Cham, 90. dakikada oyuna girdi. 78’de Eyüplü Seşlar, Mendy ile girdiği mücadelede yerde kaldı, hakem Atilla Karaoğlan penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan penaltıyı iptal etti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan bugün bir kez daha Şenol Güneş ile görüşüp ikna etmeye çalışacak.
Spor Haberleri
- Real Madrid Fransız yıldız ile güldü!
- Bülent Uygun'dan Beşiktaş'a teşekkür!
- Hollandalı hocadan galibiyet açıklaması!
- Fernandes: 'İstediğimizi aldık'
- Yeni transferden Beşiktaşlı taraftarlara övgü!
- Samsunspor'dan 3 gollü galibiyet!
- Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu paylaşım!
- Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a sağanak uyarısı!
- 'Van Bronckhorst’un kadro istikrarı yakalaması...'
- Beşiktaşlı golcü durdurulamıyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Komandolar araziye indi!
- Yangından etkilenen alanlar yapılaşmaya açıldı
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Rusya'dan Türkiye iddiası
- Kahraman kendisine yapılan 'kötü muameleyi' anlattı