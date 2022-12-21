Fatih Karagümrük, Uşakspor karşısında 3 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Uşakspor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Uşakspor ile karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı. Mücadelede İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jean Kouassi, 71. dakikada Ebrima Colley ve 85. dakikada Colin Kazım Richards attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Uşakspor ise kupaya veda etti.
Fatih Karagümrük'ün son 16 turundaki rakibi cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.
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