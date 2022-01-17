FCSB Başkanı Gigi Becali Galatasaray'ın Morutan'ın ilk taksitini ödemediğini iddia etti
FC Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray’ın Olimpiu Morutan transferine ait ilk taksiti ödemediğini iddia etti.
Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray’da problemler bitmiyor.
Rumen Prosport gazetesine göre, Galatasaray, Morutan transferi sebebiyle kasım ayında FC Steaua Bükreş kulübüne ödemesi gereken 700 bin Euro’luk ilk taksiti göndermedi.
Haberde, Morutan’ı 3 milyon 500 bin Euro ücretle FC Steaua Bükreş’ten transfer eden Galatasaray’ın 4 taksitten oluşan anlaşmanın ilk kısmını göndermediği iddia edildi.
Prosport’a konuşan FC Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, ödemenin gerçekleşmediğini öne sürerek “Şu ana kadar Galatasaray’dan para almadım. İlk taksitimi bir an önce almak istiyorum. Türkler ile FIFA’ya gitmek istemiyorum” diye konuştu.
Becali, “Kasım ayında 3 milyon 500 bin Euro’nun ilk taksiti olan 700 bin Euro’yu ödemek zorundaydılar” ifadelerini kullandı.
600 BİN EURO DAHA
Haberde, Galatasaray’ın Olimpiu Morutan için FC Steaua Bükreş kulübüne ödemesi gereken taksitlerin, 2021 yılının kasım ayında 700 bin Euro, 2022 yılının mart ayında 750 bin Euro, 2022 yılının eylül ayında 900 bin Euro ve 2023 yılının ocak ayında 1 milyon 150 bin Euro olduğu öne sürüldü.
Ayrıca Olimpiu Morutan 15 karşılaşmada forma giydiği için Galatasaray’ın FC Steaua Bükreş’e 600 bin Euro daha ödemesi gerektiği iddia edildi.
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