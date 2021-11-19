19 Kasım 2021 Cuma, 11:05

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "ihtiyati tedbir kararına" nedeniyle ilk gün gerçekleşmeyen seçimi ikinci gün çoğunluk aranmaksızın yaptıklarını hatırlatarak, "Federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar" dedi.

Eyüp Gözgeç, seçim sürecinde çıkan sorunları ve yeni dönemindeki hedeflerini anlattı.

Başkan adayı olmak için yeterli delegeyi sağlayamayanların Türk boksuna zarar verecek adımlar attığını savunan Gözgeç, "Türk boksuna zarar verdikleri gibi, federasyonu haksız yere mahkeme koridorlarına taşıdılar. Masraflarımız oldu, otelde delegeler bir gün fazla konaklamak zorunda kaldı. Bunun için de tazminat davası açacağız, yalnız adaya değil, icra müdürüne gerekirse hakime de açacağız. Hukuki haklarımızı arayacağız. Çizmeyi aşmak istemeyiz ama hukuk içinde haklarımızı da arayacağız. Bu devletin parası ve bunu mutlaka tazmin edeceğiz." diye konuştu.

"SPORUN MAHKEMESİ TAHKİM KURULUDUR"

Federasyona başkan adayı olabilmek için 45 delegenin imzasına ihtiyaç duyulduğunu ancak karşı tarafın bunu sağlayamadığını belirten Gözgeç, süreci şöyle özetledi:

"3 Kasım'da seçim gününden bir gün önce 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden tedbir kararı aldırmışlar. Avukatları icra memurlarıyla gelip bize bunu tebliğ ettiler. Seçimi yaptırmayacaklarını söylediler. Bizim de o gün orada 250'ye yakın delegemiz vardı. Kaosa meydan vermemek adına ve hukukun da üstünlüğüne inandığımız için o gün seçimi yapmadık. Burada bir şey var benim hukukun üstünlüğüne inandığım kadar hakimin de inanması lazım. Sporun mahkemesi Tahkim Kuruludur. Verdikleri karar kesindir, yargıya taşınamaz bunu da Anayasa'nın 59. maddesi söylüyor, ben değil. Gençlik ve Spor Bakanlığının 3289 sayılı Yasası var, bir de yönetmelik var. Birbirini destekleyen 3 yasa var. Hakimin buradaki kararı yanlıştı. Bilmediğinden yaptığına inanıyorum. Yani önce Tahkim Kurulu, seçimden sonra Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Alınan karar yanlış olsa bile hukukun kararına saygı duyduk. Ertesi gün 'Çoğunluk sağlanamazsa 4 Kasım'da seçim yapılır maddesinden yola çıkarak' seçimi yaptık. 163 delege oy kullandı."

Sıkıntılı bir seçim süreci yaşandığını aktaran Gözgeç, "Bizim muhatap olduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bakanlık, Avrupa ve dünya federasyonları bizi tanıyor, bizim için seçim süreci bitti. Biz artık işimizin başındayız." ifadelerini kullandı.