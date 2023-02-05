Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Hükümet de işin içindedir

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 04:01

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç, Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık ve VAR’daki Koray Gençerler’in verdiği hatalı kararların görüntülerini izletti. İki hakemi ve bu sezon geride kalan maçlarda uğradıkları hatalı kararları sert şekilde eleştiren Ali Koç, “Adana Demirspor maçında yaşananlar hakem hatası değil organize kötülüktür” diye konuştu.

‘LİGDEN ÇEKİLME YOK’

Başkan Ali Koç, özellikle bu sezon uğradıkları haksızlık sonrası maça çıkmama ve devam edip savaşma şeklinde önlerinde 2 yol olduğunu belirtip “Ligden çekilme filan yok, aklınızın ucuna getirmeyin” dedi.

‘MAÇA ÇIKMAMA MI?’

Ali Koç, “Ligin bitimine 15 hafta var. Yöneticimiz Selahattin Baki’nin dediği gibi ‘Biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz’ mi, yoksa, ‘Yeter artık, bardağı taşırdınız, sınırı aştınız, biz maça çıkmıyoruz’ mu diyeceğiz? Bir dakika kalıp sahadan ayrılmak, bu sezonu feda etmek demektir. Ama inanın geleceğimiz için çok önemli bir adımdır” diye konuştu.

‘BAŞKANLIĞI FEDA EDERİM’

Koç, “Artık biz figüran mı olacağız? Yoksa uzun vadeli çıkarlarımızı korumak adına bu ülkenin futbolunu temizleme adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Sizlerin huzurunda bunu masaya koymak istiyorum. Ben her şeyi, başkanlığımı feda etmeye hazırım” dedi.

‘DEVLETİN AYIBIDIR’

Koç, “Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yalpılmıştır? Hâlâ faili meçhuldür, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır bu. Çağırın bizi savcılar söyleyelim bildiklerimizi. Er ya da geç ortaya çıkacak. Belki hayatta bile değil bu insanlar!” dedi. Ali Koç, “Dünyada kaç takım, ülkesini, devletini hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramış, kumpas yaşamıştır? Hem de sportif ve finansal açıdan en parlak döneminde” ifadelerini kullandı.

‘SİYASET DE İÇİNDE’

Ali Koç, F.Bahçe takım otobüsünün 2015’te Trabzon’da uğradığı silahlı saldırının faillerinin hâlâ bulunamamasına tepki gösterip, “2011’den beri doyamadılar bizi yemeye. Demek ki biz sistemin parçası değiliz. Faili meçhul bulunmuyorsa, ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise; Fenerbahçe’nin mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset ‘Biz bunu nasıl gidereceğiz’ demiyorsa bunlar da işin içindedir” dedi.

‘FETÖ’YÜ DUVARA TOSLATTIK’

Başkan Koç, “Biz Kurtuluş Savaşı ruhuyla sonuna kadar savaşacak mıyız? Sahaya çıkmamayı yönetimde oyladık. 11’e 3 devam kararı çıktı. Ben 3 kişiden biriydim, bir kere ölmek kısmındayım çünkü yeter artık” dedi. Koç, “Yeter artık, bu devlet, bu ülke, bu TFF, 30 milyon taraftarı olan, bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda vazife görmüş, yakın zamanda ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünü duvara toslatmış bu camiayı siz ciddiye almıyorsunuz. Bu camiayı katlediyorsunuz. Bitmiyor, nereye kadar bu şekilde devam ederiz sorgulanmalı” ifadelerini kullandı.

‘İNANCIMIZ TAM’

Ali Koç, divan toplantısı sonrası yöneticilerle birlikte Samandıra’ya gidip teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

Koç, oyunculara, “Sizlere camianın güvenini ve desteğini getirdim. Adana Demirspor maçında tüm yaşananlara rağmen göstermiş olduğunuz mücadeleyle gurur duyduk. Böyle devam ettiğimiz sürece şampiyon olacağımıza inancımız tam” dedi.