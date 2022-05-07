Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan bakanlara tepki

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor tribününde açılan pankartta namlunun ucunda Sarı-Lacivertlileri temsilen bir kanaryanın tasvir edilmesine, Bordo-Mavililerin 2010-11’de şampiyon olduğunu iddia etmesine ve mücadeleyi statta izleyen bakanlara tepki gösterdi. Basın toplantısı düzenleyen Koç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “Sayın İçişleri Bakanımıza şundan da teşekkür etmemiz lazım; kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmesi de aslında gerçeklerin bir kez daha devlet kademesinden teyit edilmesi olmuştur. Ne kadar bizi üzse de kongre üyemiz olarak o görüntüler” dedi. Koç, “Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum, 8 şampiyonluğunuz olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin size gerçekleri hatırlatayım. Devletimizin duruşu ve mahkemelerin kararının ortak paydası, 3 Temmuz’un bir FETÖ operasyonu olduğudur. Bu gerçek, tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır” diye konuştu. Ali Koç’un, siyasilerle ilgili açıklamaları şöyle:

"DEVLET TARAF GİBİ ALGILANDI"

Ne yazık ki maçta ve kutlamalarda verilen görüntüler sanki devletimizin de bu kutlamaların bir parçası, tarafı gibi algılanmasına sebebiyet verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarafsızlığa önem veren, hassasiyetle yaklaşan devletimizin siyasetçileri, bürokratları vardır. Bu duruma sebebiyet veren sayın bakanlarımıza birkaç sözüm olacak. Herkesin olduğu gibi siyasetçilerimizin de bir takıma gönül vermeleri normaldir. Ancak özellikle son yıllarda Trabzonspor’u tutan bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanları ve devlet görevlilerinin bunu açıkça sergilemeleri, açıkça şampiyonluk dilemeleri, bu camianın kendini ayrıcalıklı hissetmesine sebep oluyor. Ama ondan daha da önemli bir unsur var. Türk futbolunu yönetenler üzerinde etki ve baskı yaratarak, futbolun tüm dinamiklerini altüst ediyorsunuz.

"NEDEN PANKARTA TEPKİ GÖSTERMEDİNİZ?"

Tabii ki diğer takımları tutan devlet yetkilileri, siyasetçilerimiz, bakanlarımız var. Ancak onların devletin sorumluluğuna ve ağırlığına yakışan, olması gerektiği gibi tarafsız duruşları ne yazık ki söz konusu Trabzonspor olduğu zaman sergilenmiyor. Sadece Trabzon’un değil tüm ülkenin bakanları olarak milyonlarca vatandaşın sorumluluğunu taşıyan, bu ülkenin hassasiyetlerini bilen sizlerin, F.Bahçe hatta Türkiye’ye yapılan 7 yıldır failleri bulunamayan bu suikasti, FETÖ’nün yaptıklarını tasdikleyen bu pankartı nasıl karşıladığınızı biz F.Bahçeliler merak ediyoruz. Neden çıkıp suç teşkil eden bu pankarta tepki göstermediniz?

"YAZIKLAR OLSUN"

Her eylemiyle terör örgütü kabul edilen bu yapı söz konusu F.Bahçe olunca mı meşrulaşıyor? Bu sorumsuzca davranışlarınızla, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin FETÖ ile cansiperane mücadelesine gölge düşürmüyor musunuz iki dakikalık zevkiniz için. Yazıklar olsun.

"SUİKASTE SAHİP ÇIKTINIZ"

Koç, “Silah namlusu ucunda F.Bahçe’yi temsil eden bir görselle Türkiye’ye mesaj verdiniz. 7 yıl önce F.Bahçe takım otobüsüne hem de Trabzon il sınırında yapılan herkesi öldürmeyi amaçlayan belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen, bize göre burada da FETÖ’nün parmağı var, hâlâ faili meçhul olan bir suikast eylemine açtığınız pankartla sahip çıktınız. Suçu ve suçluyu öven bu pankartı oraya asanlar, buna yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz? Bu hadsizliği neye göre yapıyorsunuz?” dedi.